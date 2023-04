Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic via a giugno: il serbo resta in serie A

La Juventus, che è reduce dalla vittoria per 1-0 in casa contro il Verona, non spumeggiante, segue da anni Sergej Milinkovic-Savic e la telenovela è ora, forse, giunta finalmente a un momento decisivo. Il futuro del Sergente sembra ormai deciso.

Calciomercato Juventus, il colpo Milinkovic-Savic ora è possibile

Il centrocampista serbo della Lazio, è stato sempre accostato alla Juventus, in ogni finestra di mercato, senza che la trattativa sia però mai andata a fondo. Nella scorsa estate le voci su un suo possibile addio dalla Lazio si erano fatti ancor più insistenti, ma poi nulla di fatto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, il rapporto tra il 28enne ex Genk e la squadra capitolina sarebbe ormai giunto a tramontare. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, si sarebbe infatti convinto che cedere il proprio pupillo potrebbe aiutare la società a sanare i conti, insieme ad aggiuntivi soldi che potrebbero arrivare in caso di qualificazione alla prossima Champions League della Lazio. Il prezzo con qui Milinkovic-Savic, il cui contratto scadrà a giugno del 2024, sarebbe intono ai 40 mln €. La Juventus potrebbe quindi ora, finalmente, provare un assalto per assicurarsi il gladiatore serbo; la concorrenza sul giocatore è però alta, forti sono infatti le voci che provengono anche dalla Premier League.