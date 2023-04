Calciomercato Milan, arriva un’opportunità dalla Germania | Maldini ci prova

Il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare un mese di aprile che si prospetta bollente, con la doppia sfida Champions League con il Napoli, e anche quella in campionato, sempre con i partenopei. A Casa Milan non si pensa solo al campo però, visto che Paolo Maldini e Frederic Massara sono già attivi per la questione calciomercato. Nelle ultime ore sarebbe giunta la notizia che un obbiettivo dei rossoneri non rinnoverà con la propria squadra.

Calciomercato Milan, Kamada lontano dalla permanenza

Dopo aver quasi terminato la pratica del rinnovo di Giroud, manca solamente l’ufficialità, l’unico pupillo del Milan dello scudetto che non ha ancora prolungato il suo contratto con il Diavolo è Rafael Leão. La società ha però fiducia che nei prossimi giorni si possa giungere ad un accordo e che quindi il portoghese possa rimanere a Milano. Chi non rimarrà, invece, nella propria squadra è Daichi Kamada che, è ormai certo, non estenderà il suo contratto con l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco aveva fatto una proposta al giocatore giapponese, che però ha atteso troppo tempo e allora l’offerta è stata ritirata dal club. Sul trequartista 26enne, vincitore dell’Europa League nella scorsa stagione, ci sono molto squadre, soprattutto il Borussia Dortmund, che avrebbe anche già presentato una proposta di contratto. L’interesse sul fantasista orientale è forte però anche dall’Italia, visto che Milan e Roma vorrebbero saperne di più sulla situazione. Il Milan continuerà a monitorare il giocatore e sarà compito poi della società decidere se puntare o meno su Kamada.