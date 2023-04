Calciomercato Roma, Abraham è cercato anche in Serie A

Il futuro per la prossima stagione di Tammy Abraham è sempre più incerto. Alle sirene inglesi, si aggiunge anche una squadra di Serie A che sarebbe interessata a lui.

Calciomercato Roma, il Milan su Tammy Abraham

Abraham non ha ancora deciso il suo futuro. Se dalla Premier League premono per un suo ritorno in patria, adesso il Messaggero apre una possibilità che resti in Serie A ma non alla Roma. Ebbene si, perché c’è un’interessamento del Milan per l’attaccante inglese. Ovviamente parliamo di ipotetici scenari, ma queste voci non fanno sicuramente bene all’ambiente ed al giocatore, che non sta esprimendo il miglior calcio in questa stagione.