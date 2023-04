Inter, con queste sconfitte si è fuori dalla Champions League | Il record negativo

Ieri è arrivata la decima sconfitta in campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Dato allarmante che è successo soltanto altre tre volte nella storia dei tre punti.

Inter, solo tre volte sono arrivate tutte queste sconfitte

Questa è infatti solo la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui l’Inter perde almeno 10 delle prime 28 partite di campionato: i precedenti risalgono alla stagione 2011/12 (chiuse al 6° posto) ed al 1998/99 (chiuse all’8° posto). Insomma queste sconfitte non ti portano a giocare la prossima Champions League, ma in un campionato pazzo come quest’anno c’è ancora della speranza.