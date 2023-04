Inzaghi sempre di più a rischio esonero | Le ultime

Dopo la rovinosa sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, 0-1 a San Siro, le sconfitte stagionali dell’Inter ammontano a 10. Nelle ultime 5 gare i nerazzurri hanno trovato solamente una vittoria e ben 4 sconfitte, tra cui 3 consecutive. Finora il bilancio stagionale in campionato della squadra di Simone Inzaghi è disastroso. Il Napoli, in caso di vittoria odierna contro il Milan, andrebbe a +24 punti dall’Inter, terza in classifica, che oggi potrebbe essere superata dal Milan e la Roma potrebbe arrivare a pari punti dei nerazzurri. Dopo le ultime prestazioni della squadra di Inzaghi anche un posto nella prossima Champions League inizia a ballare.

Inter, il ruolo di Inzaghi è sempre più in discussione

L’avventura del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter è ormai arrivata al capolinea, con il suo ruolo che rischia di saltare sempre più velocemente del previsto. Le prossime tre partite saranno infatti fondamentali per valutare il futuro del tecnico ex Lazio, ovvero quelle contro Juventus, semifinale di Coppa Italia, Salernitana, Serie A, ed infine Benfica, andata dei quarti di Champions League. L’unica nota dolce e positiva dell’Inter in questa stagione è stata di certo la Champions League, visto che i nerazzurri hanno superato un girone complicatissimo e, dopo aver battuto il Porto agli ottavi, si ritrovano ora ai quarti della competizione. Sarà proprio la Champions League, molto probabilmente, l’unico appiglio che Inzaghi potrà avere se vorrà sperare di rimanere alla Pinetina anche il prossimo anno. La società di Viale della Liberazione sarebbe dunque disposta a chiudere un occhio sul cammino in campionato dell’Inter, solamente se Inzaghi e la rosa riusciranno ad arrivare in finale, o quantomeno in semifinale, visto il favorevole sorteggio di Nyon.

I nomi per il futuro

In caso di esonero del tecnico, la società nerazzura potrebbe virare su un’opzione in casa, ovvero quella di Cristian Chivu, bandiera dell’Inter del Triplete, che allena ora le giovanili della squadra. L’altra possibile scelta della società ricadrebbe su Thiago Motta, autore di una stagione, fin qui, super con il suo Bologna, ed anche lui protagonista nella stagione del Triplete nerazzurro. Infine, in caso della fine tra l’eterno ed infinito rapporto tra Diego Simeone e l’Atletico Madrid, non sarebbe da escludere neanche questa alternativa.