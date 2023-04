Juventus, l’attaccante convince la dirigenza: pronto a restare in bianconero

Contro il Verona sono servite due zampate di Moise Kean per consentire alla Juventus di ottenere il bottino pieno in campionato. 1253 minuti in stagione, 8 i gol tra tutte le competizioni, uno ogni 156 minuti. Insomma, alla fine Kean sta comunque segnando e sta segnando gol pesanti almeno ai fini della classifica.

Juventus, Kean verso la permanenza

Acquistato per una cifra superiore a quella per cui era stato venduto all’Everton, 35 milioni (7 per il prestito biennale, 28 per il riscatto automatico) più 3 di bonus. Enorme è stata anche la difficoltà del suo nuovo inserimento nel mondo Juventus, perché è tornato proprio in concomitanza con la fuga di Cristiano Ronaldo.