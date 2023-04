La domenica del betting, premier League e Serie A | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

Riprendono i campionati, e con loro riprende la nostra quotidiana rubrica sulle comparazioni quote.

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Big match in serie A

Al Maradona riprende la corsa del Napoli verso la conquista del suo 3o scudetto. A contrapporsi sarà il Milan, che invece proverà a sfruttare l’ennesimo passo falso dell’Inter. Le quote sono a favore dell’1 ma neanche troppo: 1 a 2, 3.5 su Sportbet il segno X e segno 2 a quota 4.33.

Si vola in Premier League

In Premier League si gioca Newcastle–Manchester United. Entrambe in un buon periodo di forma, ed entrambe con due partite in meno. Le due squadre in campo andranno con un obbiettivo comune: quello di cercar di staccare definitivamente il gruppo che si contende un posto per la Champions League. I bookmakers quotano il segno 1 a 2.38, segno X a 3.47 su Sportbet e segno 2 a 3.2.