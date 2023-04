La Roma stende la Samp: tre punti d’oro per la corsa Champions

Torna la Roma all’Olimpico per sfidare la Sampdoria di Dejan Stankovic. I giallorossi non solo sono chiamati a fare i tre punti per rimanere viva nella corsa Champions, ma devono approfittare del clamoroso tonfo dell’Inter. La squadra di Mourinho inizia subito forte con una grande occasione di Paulo Dybala che dopo un grande slalom manda il pallone di poco fuori. La Doria prova a farsi in avanti cercando, con qualche cross, di impensierire la porta giallorossa. Il match si affievolisce rimane da vedere solo il giro palla di entrambe le squadre, quando al minuto 30 a riaccendere la scintilla ci pensa Diego Llorente con un colpo di testa preso in extremis da Ravaglia. Cambia l’atteggiamento della Roma che comincia a spingere fino ai minuti finali del primo tempo trovando anche un palo con Wijnaldum, dopo una grande palle di Matic. Parte subito forte il match nella ripresa dove viene espulso, al 52esimo, Murillo per un brutto fallo che non impedisce all’arbitro di estrarre il secondo giallo. Passano pochi minuti e la Roma passa in vantaggio grazie ad un’incornata vincente di Gini Wijnaldum, che schiaccia a terra un pallone imprendibile per il portiere dei blucerchiati. I giallorossi gestiscono il vantaggio subendo la pressione della Sampdoria che tenta fino alla fine di recuperare lo svantaggio, ma nulla da fare. Nei minuti finale la Roma incrementa il vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Dybala, ma guadagnato da Wijnaldum. Spazio anche per El Shaarawy che chiude i conti con una grande magia. Mourinho e i suoi portano a casa tre punti importantissimi in chiave Champions, preparando al meglio la sfida

Roma-Sampdoria, tabellino e risultato (3-0)

AMMONITI: Abraham, Spinazzola, Zanoli, Smalling, Paoletti, Winks.

ESPULSO: Murillo.

MARCATORI: 57′ Wijnaldum, 88′ Dybala (rig.), 94′ El Shaarawy

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski (86′ Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnaldum; Dybala, Pellegrini (80′ Solbakken), El Shaarawy; Abraham (58′ Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Camara, Bove, Deramitsis, Volpato, Tahirovic. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Murillo, Amione, Augello; Djuricic, Rincon (67′ Paoletti), Winks; Leris, Cuisance (54′ Murru); Gabbiadini (67′ Lammers). A disposizione: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Jesé Rodriguez. Allenatore: Stankovic.