Milan, Berlusconi: “Pioli ha dimostrato di essere un grande allenatore”

Le parole di Silvio Berlusconi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, su quello che ha fatto Stefano Pioli fino ad ora al Milan.

Milan, Berlusconi: “Io mi limiterò a tifare Milan”

“Pioli ha dimostrato di essere un grande allenatore vincendo lo scudetto della scorsa stagione, ma non sta a me dare valutazioni di questo tipo. Io mi limiterò a tifare Milan, con un po’ di sofferenza, perché Napoli è davvero la mia “seconda città”, a cui sono legatissimo anche da ragioni familiari. E poi ho scritto più di cento canzoni in lingua napoletana!”.