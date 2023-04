Napoli Milan, risultato, tabellino e highlights del match

Clamoroso tonfo casalingo per il Napoli sconfitto 4-0 al ‘Maradona’ dai campioni d’Italia in carica del Milan, nel posticipo domenicale della 28/a giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di Leao, a segno al 17′ e al 59′ e i gol di Diaz al 25′ e Saelemaekers al 67′. In classifica gli azzurri restano nettamente primi con 71 punti, 16 in più della Lazio e venti in più proprio dei rossoneri, che salgono al terzo posto scavalcando di un punto Roma e Inter.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka (dal 21′ st Elmas), Zieliński (dal 21′ st Ndombelé); Politano (dal 21′ st Lozano), Simeone (dal 30′ st Raspadori), Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella; Juan Jesus, Østigård; Demme, Gaetano, Zedadka, Zerbin. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer (dal 38’st De Keteleare) , Tonali; Díaz (dall’11’ st Saelemaekers), Krunić (dal 38 st Bakayoko), Leão (dal 29′ st Origi); Giroud (dal 29′ st Rebic). A disposizione: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx. Allenatore: Pioli.

Reti: al 16′ e al 13′ st Leao, al 35′ Diaz, al 19′ st Saelemaekers

Ammonizioni: Giroud, Lobotka, Krunic

Recupero: 4′ nel primo tempo e 2′ nella ripresa