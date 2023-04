Calciomercato Inter, contatti per il dopo Inzaghi: le ultime

Stagione deludente in campionato dove l’Inter ha perso 10 partite su 28 e con la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta di fila. In Champions è tutt’altra storia perché i nerazzurri finora gli hanno riservato una concentrazione diversa e soprattutto il cammino verso la finale non è così impossibile. Se però Inzaghi dovesse uscire col Benfica e clamorosamente non arrivare tra le prime 4, ecco allora che l’addio sarebbe certo.

Contatti con Pochettino, ma lui vuole il Real Madrid

Per il post-Inzaghi, oltre al vociferato ritorno di Conte, c’è un nome che fa gola alla dirigenza nerazzurra. Si tratta di Mauricio Pochettino, tecnico da tempo senza squadra e che ha voglia di tornare ad allenare. L’argentino però starebbe aspettando la chiamata del Real Madrid visto anche il probabile addio di Ancelotti a fine stagione.