Calciomercato Inter, il centrocampista ha le valigie pronte | Addio vicinissimo

Il rapporto tra Roberto Gagliardini e l’Inter, sembrerebbe essere arrivato ai titoli di coda. Il centrocampista nerazzurro andrà in scadenza contrattuale la prossima estate e con ogni probabilità del caso, almeno al momento non c’è alcuna idea su un eventuale rinnovo. Il ventottenne prodotto del vivaio atalantino, passò nell’ormai lontano 2017 nelle file del club milanese. Da allora con la casacca nerazzurra ha collezionato uno scudetto, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, riuscendo anche a debuttare con la nazionale maggiore il 28 marzo 2017, a 22 anni, sostituendo Daniele De Rossi al 37º del primo tempo della partita amichevole vinta 2-1 contro l’Olanda all’Amsterdam Arena. Con 149 presenze nell’Inter sia appresta dunque a lasciare la società diretta da Steven Zhang ma non a lasciare il nostro campionato. Su di lui infatti ci starebbe una squadra che sta attualmente disputando una stagione sopra ogni aspettativa.

Calciomercato Inter, probabile futuro nella capitale

Con Torino e Atalanta un po’ più defilate, chi realmente potrebbe aggiudicarsi le prestazioni di Gagliardini è la Lazio di mister Sarri. I biancocelesti non hanno mai fatto mistero del loro interessamento al centrocampista interista e la volontà del tecnico napoletano di avere a disposizione calciatori preferibilmente italiani, lascerebbe presagire che l’operazione potrebbe realmente concretizzarsi. Da una parte Gagliardini vuole più minutaggio per giocare con più frequenza, dall’altra Sarri vuole confermare lo zoccolo duro italico che in questa stagione sta contribuendo ai successi biancocelesti. Gli ingredienti affinché il passaggio avvenga, ci sono tutti.