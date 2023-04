Calciomercato Inter, Inzaghi in bilico: Marotta ha pronta una soluzione

La sconfitta in casa contro la Fiorentina ha alimentato le polemiche in casa Inter e soprattutto i discorsi legati alla panchina di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro deve dare una svolta ai risultati, altrimenti il suo futuro a Milano è compromesso.

Calciomercato Inter, Marotta ha pronta una soluzione in casa

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta ha pronta una soluzione: l’esonero immediato e la squadra affidata a Chivu. Solo il fatto che l’Inter la tenga in considerazione, dà l’idea di quanto in casa nerazzurra considerino grave il momento e a rischio l’obiettivo più sentito, il quarto posto. Inzaghi ha otto giorni di tempo, da domani fino all’11 aprile, per un cambio di rotta immediato.