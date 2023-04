Calciomercato Juventus, ecco cosa chiede Del Piero per tornare

Con un glorioso passato bianconero Alessandro Del Piero, sempre molto amato dai tifosi, potrebbe tornare alla Juventus come dirigente: secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, il presidente Ferrero avrebbe proposto all’ex giocatore un ruolo alla Nedved, ruolo che all’ex calciatore sarebbe poco gradito così come in passato successo per Totti.

Del Piero vorrebbe un ruolo dirigenziale nel club bianconero visto che vorrebbe occuparsi delle scelte tecniche ma anche sul mercato dei bianconeri affiancando magari Cherubini.