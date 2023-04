Con le assenze a centrocampo si è preso un po’ di spazio il classe 2001 Enzo Barrenechea.

Calciomercato Juventus, Barrenechea forse un po’ troppo acerbo

Come riportato da Calciomercato.com, il giocatore argentino della Juventus ha grande stima dallo staff bianconero ma è considerato ancora un po’ troppo acerbo e dunque molto probabilmente a fine stagione verrà girato in prestito in Serie A per trovare minutaggio e per fare esperienza.