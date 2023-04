Calciomercato Juventus, occhi della Premier sul centrocampista: lo vuole l’Arsenal

Domani sarà la giornata di Juventus-Inter ma nel frattempo arrivano voci per quel che riguarda il mercato bianconero. In attesa di sapere il verdetto del 19 aprile sui 15 punti tolti, la Juventus si comincia a guardare attorno per l’interesse che proviene dall’estero per alcuni calciatori che stanno trascinando la squadra. Uno su tutti è Manuel Locatelli, che sta crescendo di condizione nelle ultime partite e diventa sempre più difficile per Allegri toglierlo dal campo quando sta bene.

L’Arsenal ci prova, offerto Tierney per arrivare a Locatelli

In Premier, l’Arsenal segue da tempo il profilo di Locatelli. I Gunners starebbero pensando di proporre alla Juventus uno scambio con Tierney. Il terzino non convince pienamente né Allegri né la dirigenza bianconera. In questo momento, Locatelli rimane incedibile a meno di offerte shock.