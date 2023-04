Calciomercato Lazio, si insiste per il centrocampista: lo vuole Sarri

Sarri vuole soluzioni per il prossimo anno

Non smettono le voci di mercato in casa Lazio, dove mister Sarri è pronto a stravolgere la rosa. I possibili addii di Milinkovic-Savic e Luis Alberto portano la società biancoceleste a riflettere sui prossimi sostituti da poter inserire in rosa. Tanti i nomi che sono stati fatti, ma il primo scelto sembra essere uno soltato.

Lazio, pronto Gagliardini

Roberto Gagliardini è destinato a lasciare l’Inter a fine stagione. Il contratto del centrocampista scadrà, e in pole per ingaggiarlo ci sarebbe la Lazio di Maurizio Sarri. Una nuova avventura quella che Roberto Gagliardini andrà ad affrontare, probabilmente da titolare.