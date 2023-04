Calciomercato Milan, dalla Premier preparano l’assalto al talentuoso difensore

Nessuno se lo aspettava e forse neppure loro. La schiacciante e recente vittoria del Milan ai danni del Napoli ha davvero dell’incredibile. Difficilmente una squadra che ha un distacco di classifica dalla seconda di ben 16 punti, cade sotto le reti della terza. Eppure è successo. I rossoneri di reti ne hanno rifiliate ben 4 senza lasciare nessuna speranza ai partenopei. Ma la cosa che più è saltata all’occhio, è stato il predominio milanista. Hanno sempre avuto il pallino del gioco in mano, dettando tempistiche e ritmo e costringendo la squadra allenata da Spalletti, a subire incessantemente. Iniezione di fiducia non indifferente quindi, che getta entusiasmo nell’intero ambiente e consente a mister Pioli di salire al terzo posto in classifica. Ma se da una parte c’è euforia per la prestazione mostrata ieri sera, dall’altra aumentano le sirene d’allarme proveniente dalla Premier.

Calciomercato Milan, i londinesi hanno le idee chiare

In Inghilterra nel frattempo cresce l’interessamento per Theo Hernandez. In particolar modo l’Arsenal sembrerebbe disposta a tutto pur di arrivare al calciatore milanista. Sarebbe pronta infatti un’offerta che prevede uno tra Zinchenko o Tierney più un importante conguaglio economico per raggiungere la valutazione del francese che si aggira intorno ai 70 milioni. Sebbene però la linea rossonera è sempre stata quella di continuare con i big che hanno dato il via al percorso iniziato con la conquista dello scorso scudetto, Maldini e Massara progettano già eventuali mosse da fare qualora Theo decidesse di andare via. Ed il primo nome della lista resta sempre e solo quello di Parisi, terzino di spinta militante tra le file dell’Empoli. L’opzione B invece è rappresentata da Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, autentico prezzo pregiato del prossimo mercato svincolati.