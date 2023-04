Calciomercato Milan, rinforzo per l’attacco: Maldini lo tenta

Reduce dalla clamorosa vittoria per 0-4 in casa del Napoli, è già tempo per il Milan di tornare in campo e preparare la sfida di venerdì contro l’Empoli. Intanto, la dirigenza lavora per regalare qualche colpo di qualità a Stefano Pioli. Il ruolo che richiede maggior investimento è sicuramente l’attacco dove spesso Giroud ha fatto la differenza ma non è eterno vista l’età.

Retegui per Pioli, il Milan è convinto

I rossoneri restano sulle tracce di Mateo Retegui, ancora decisivo nell’ultima sfida con il Tigre. Il cartellino dell’italo-argentino si aggira intorno ai 15-20 milioni, cifra alla portata se il Milan dovesse giocare la Champions la prossima stagione. Il presidente del Tigre ha confermato a Tyc Sports che sul giocatore c’è l’interesse di diversi club europei e a giugno potrebbe partire.