Calciomercato Roma, Moratti su Mourinho: “Spero resti in giallorosso”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Massimo Moratti, ex storico presidente dell’Inter, ha parlato del suo legame con Mourinho e della sua speranza per il futuro dell’allenatore portoghese.

Calciomercato Roma, Mourinho: “Nel calcio i contratti non sono tutto”

Queste le parole enigmatiche rilasciate da Mourinho in conferenza stampa: “Ho ancora un anno, ma i contratti nel calcio non sono tutto”. Parole che lasciano spazio a varie interpretazioni. Proprio su questo si è espresso Massimo Moratti, tornando anche sul passato che ha avuto con il tecnico portoghese: “Spero resti alla Roma, lo vedo bene lì. Mi auguro rimanga. Ognuno dei due aveva fatto una tattica cattiva nei confronti dell’altro, non è così. Si sperava di vincere, poi non so cosa sia successo e gli è piaciuto andare via. Nessuno dei due ce l’aveva con l’altro”.