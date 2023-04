Calciomercato Roma, nuova idea per l’attacco: possibile scambio alla pari

La Roma torna a parlare di mercato dopo la bella vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, per 3 a 0. Fortunatamente a stendere la Doria ci pensano Wijnaldum e Dybala che danno respiro ad una rosa stanca, come detto anche dal mister nel dopo partita. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato El Shaarawy che chiude il match definitivamente. Ancora deludente Abraham e solo pochi minuti per Belotti.

Roma, Belotti verso lo Spezia

Ultimamente si parla tanto di Andrea Belotti per la sua voglia di combattere in mezzo al campo e per la sua grinta infinita. Ad accorgersene non sono stati solo i tifosi romanisti ma anche qualche squadra di Serie A. Oltre all’interessamento della Fiorentina pare ci sia anche l’inserimento dello Spezia che sarebbe disposta a fare uno scambio con Nzola, pur di avere il Gallo.