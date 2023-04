Calciomercato Roma, Tiago Pinto riflette sulla permanenza del difensore

La Roma cerca lo sconto per il riscatto di Llorente

La netta vittoria con la Sampdoria ha portato ottime notizie per la Roma di Mourinho: non solo il secondo gol di Wijnaldum, ma anche un’ottima prova di Diego Llorente, difensore arrivato in prestito dal Leeds United nel mercato di gennaio. Lo spagnolo era alla seconda presenza da titolare dopo l’andata di Europa League contro la Real Sociedad.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto cerca lo sconto per il riscatto di Llorente a fine stagione

Rispetto al possibile riscatto dal Psg di Wijnaldum, per Llorente invece la questione è più complicata. La cifra stabilita per il riscatto dal Leeds recita 18 milioni. Troppi. Il club inglese lo considera un esubero e potrebbe abbassare le pretese, ma è pur vero che lo spagnolo ha un contratto fino al 2026 e un mercato relativamente buono in Spagna.