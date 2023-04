Calciomercato Roma, Wijnaldum segna e chiede il riscatto

Ad aprire le marcature contro la Sampdoria pè stato l’ex Psg Gini Wijnaldum. Il calciatore ricordiamo che a giugno dovrà essere riscattato o meno dalla Roma.

Calciomercato Roma, ci sarà il riscatto?

Pian piano stiamo iniziando a vedere il vero Wijnaldum. Il calciatore, convinto da Mourinho ad approdare a Roma la scorsa estate, dopo la prima parte di stagione in infermeria per colpa dell’infortunio alla tibia, sta tornando a livelli alti. Se Mourinho resta a Roma, no ci sono dubbi che spingerà per il riscatto del calciatore. Wijnaldum che però ricordiamo dovrà percepire 7 milioni annui fino al 2024.