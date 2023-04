Empoli-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Dunque, anche Empoli e Lecce, non possono stare tranquille, i punti che li separano dal Verona terzultimo e potenzialmente ancora in grado di salvarsi non sono tanti e poi le 10 giornate che mancano alla fine di questo campionato possono ancora regalare molte sorprese.

Empoli-Lecce, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.