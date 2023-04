Empoli-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Si giocherà alle 18.30, al Castellani di Empoli, Empoli–Lecce, incontro valevole per 28ª giornata di Serie A. Empoli e Lecce, rispettivamente a 28 e 27 punti, escono da un periodo non entusiasmante con entrambe reduci da quattro sconfitte consecutive. I toscani non trovano la vittoria in casa dallo scorso 16 gennaio contro la Sampdoria, i salentini, invece, mancano i tre punti in trasferta dal 19 febbraio contro l’Atalanta. Match fondamentale per la salvezza soprattutto in virtù delle sconfitte di Verona, Sampdoria e Cremonese, rispettivamente negli ultimi tre posti in classifica. L’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN (in streaming, da app sulla smart tv e sul canale 214 del decoder di Sky).

Empoli-Lecce, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Perisan, Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi, Akpa-Akpro-Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano. All. Zanetti.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.