Everton-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Prima dell’era Stellini per il Tottenham

Prima partita del Tottenham post-Conte. Gli Spurs sfidano l’Everton, alle 21, a Goodison Park di Liverpool. L’Everton resta ancorato ai 26 punti e al terzultimo posto in classifica, il Tottenham, invece, si trova attualmente al 5°posto a solo un punto dalla zona Champions. I Tofees escono da un periodo non negativo con tre risultati utili consecutivi, due pareggi con Nottingham Forest e Chelsea e la vittoria contro il Brentford. In casa Spurs, invece, Stellini è chiamato alla vittoria ed un esordio positivo. Il match è disponibile in TV su Sky Sport 1 (canale 201) e in streaming su Sky GO e NOW.

Everton-Tottenham, probabili formazioni

EVERTON (4-3-1-2): Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Onana, Doucoure; McNeil; Iwobi, Maupay. Allenatore: Sean Dyche

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Porro, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Kulusevski; Kane. Allenatore: Cristian Stellini