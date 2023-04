Il lunedì del betting, Premier League e Laliga | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

Riprendono i campionati, e con loro riprende la nostra quotidiana rubrica sulle comparazioni quote.

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte dalla Premier

Alle 21 in campo scendono Everton e Tottenham. Ospiti scossi dalla questione Conte, che è stato esonerato in settimana, cercheranno di non perdere terreno sulla zona che porta alla prossima Champions League. Padroni di casa in cerca di punti salvezza, dato che sono terzultimi in questo momento. Il segno 1 i bookmakers lo quotano 3.5, il segno X 3.35 su Sportbet e il segno 2 a 2.22.

Passiamo in Spagna

Nel posticipo della 27a giornata nella Liga troviamo la sfida tra Valencia e Vallecano. Padroni di casa in pina lotta retrocessione e che quindi devono fare di tutto per portasi a casa punti salvezza. Ospiti che viaggiano tranquilli nel mezzo della classifica. I bookmakers quotano il segno 1 a 2.25, segno X a 3.15 su Sportbet e segno 2 a 4.