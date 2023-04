Sassuolo-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo–Torino chiude, alle 20.45, la 28ª giornata di Serie A. Entrambe, separate da un solo punto, restano ancorate al sogno europeo della Conference League. Il 7°posto, attualmente della Juventus con 44 punti, è alla portata dei due club (Torino 37, Sassuolo 36). Buon momento per i neroverdi che, dopo le tre vittorie consecutive, cercheranno conferme al Mapei Stadium. Il Torino arriva alla partita con una situazione ben diversa e cerca risposte importanti dopo lo 0-4 interno subito dal Napoli nell’ultimo turno di campionato. Il match sarà disponibile in tv su DAZN (canale 214 del satellite), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.

Sassuolo-Torino, probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Zortea, Ruan, Erlic, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillon, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez, Radonjic, Vlasic, Sanabria. All. Juric.