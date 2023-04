Viareggio Cup: Il Sassuolo si conferma campione, battuto il Torino 2-1

Il Sassuolo batte il Torino nella finale della Viareggio Cup

Il Sassuolo si conferma Campione della Viareggio Cup battendo nella finalissima il Torino per 2-1- Per i neroverdi seconda vittoria consecutiva e terza in totale nel torneo giovanile. Le reti sono state segnate da Corradini che sugli sviluppi di un angolo al 22′ porta in vantaggio il Sassuolo. Il Torino pareggia al 26′ con Capac, mentre nella ripresa sempre di testa Baldari segna la rete della vittoria.

Il tabellino

Torino-Sassuolo 1-2

Reti: pt 22′ Corradini (S), pt 26′ Capac (T), st 32′ Baldari (S)

Ammoniti: Gallea (T)

Torino (4-3-2-1): Servalli; Rettore, Gallea, Makadji, Gaj; De Marco, Azizi, Vaiarelli; Ceica, Capac; Corona. A disposizione: Brezzo, Dalla Vecchia, Ceschin, Barzago, Gabellini, Perciun, Marchioro, Maset, Roszak, Giovannini, Iacovoni. Allenatore: Asta.

Sassuolo (4-2-3-1): Theiner; Parlato, Corradini, Loeffen, Cinquegrano; Lolli, Foresta; Loporcaro, Mata, Baldari; Ajayi. A disposizione: Zouaghi, Scacchetti, Piantedosi, Rigo, Caragea, Henriksen, Ackah, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Deri, Railian, Rovatti. Allenatore: Pedone.

Arbitro: Ghersini di Genova