Calciomercato Inter, interesse per l’attaccante della Bundesliga | Ecco le parole dell’agente

L’Inter ragiona sul reparto avanzato per la prossima stagione: gli occhi di Marotta e Ausilio sono anche sui giovani attaccanti, tra cui Oliver Schmidhauser, centravanti classe 2004 del Lipsia. Ieri circolava la voce di un accordo già raggiunto tra i nerazzurri e lo svizzero di origini dominicane.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Schmidhauser

Ai microfoni di Fcinter1908 ha parlato l’agente di Schmidhauser, Laurent Burkart. Ecco le sue parole: “Posso confermare che questa estate sarà libero di firmare per un’altra squadra a parametro zero e stiamo valutando diverse opzioni. Abbiamo rifiutato un’offerta del Pisa, ma l’Italia potrebbe essere una destinazione interessante. Io e Oliver non siamo mai stati a Milano. A breve comunque sentiremo anche l’Inter per capire se questo interesse è reale o meno“.