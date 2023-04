Calciomercato Inter, le parole di Marotta non lasciano dubbi

La situazione che sta vivendo in questo periodo l’Inter non è certamente delle più rosee. Con le tre sconfitte consecutive in campionato, rispettivamente da parte dello Spezia, della Juventus e l’ultima dalla Fiorentina, la squadra allenata da mister Inzaghi sta inevitabilmente passando una crisi nera che sembra perdurare da tempo. Oltre alle mille incertezze legate ai risultati in campo che stentano ad arrivare, ora ulteriori preoccupazioni giungono da tutta una serie di vicissitudini legate a prestiti, rinnovi e scelte di mercato che dovranno obbligatoriamente essere affrontate onde evitare di compiere gli errori del passato, vedasi la questione Skriniar. A fare chiarezza ci ha pensato Marotta stesso parlando principalmente di un giocatore seguito da molti top club europei, ossia Alessandro Bastoni.

Il difensore lombardo conteso da molte big

Con Simone Inzaghi che vede giorno dopo giorno diminuire le possibilità di continuare a sedere sulla panchina interista, il ds Marotta sposta l’attenzione sul difensore Bastoni. Il calciatore ventitreenne infatti, è corteggiato da tempo da Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Il suo contratto scadrà a giugno 2024, ma onde evitare di ripetere uno Skriniar bis, che ha portato lo slovacco a firmare per il Psg, squadra alla quale passerà dopo la scadenza con i nerazzurri fissata per il prossimo giugno, stavolta la società dovrà necessariamente muoversi in anticipo. Molto ovviamente dipenderà anche dagli esiti che porterà la stagione in corso. I nerazzurri potrebbero ancora salvare il salvabile magari centrando la conquista della Coppa Italia così come il piazzamento tra le prime quattro del campionato. In tal caso si parlerà di tutt’altra storia, ma certo è che l’andazzo dimostrato fino ad ora non lascia certamente ben sperare.