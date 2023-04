Calciomercato Juventus, Allegri vuole il difensore dell’Inter

La Juventus si muove nel mercato dei difensori sognando un clamoroso scippo ai danni degli storici rivali dell’Inter. In questo senso si stanno già attivando i dirigenti bianconeri per valutare la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus, Allegri vorrebbe Bastoni in bianconero

Come riporta Tuttosport, mentre Inter e Bastoni sono al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza 2024, diverse squadre osservano la situazione a fari spenti sperando di approfittare di una eventuale fumata nera. Tra queste c’è anche la Juventus che ha preso informazioni sulla situazione del calciatore.