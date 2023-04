Calciomercato Juventus, si fa mercato anche nello staff societario

Non ci si occuperà solo ed esclusivamente di fare mercato nel discorso rosa; ma bensì anche in chiave societaria. E’ questa l’ultima indiscrezione che sta trapelando in questi giorni in casa Juve. Se per le partenze e i nuovi arrivi legati alla squadra bisognerà necessariamente attendere gli esiti sia dei risultati sportivi che di quelli giudiziari, a livello dirigenziale la strada sembra essere già stata tracciata. Elkann, Ferrero e Scanavino hanno le idee ben chiare. Servirà assolutamente trovare un nuovo direttore sportivo che affianchi il direttore generale nelle scelte di mercato e che collabori con Giovanni Manna, coordinatore della Juventus Next Gen, nella crescita e nella gestione dei nuovi talenti di casa bianconera. I nomi a tal proposito sono tanti, ma uno in particolar modo sembrerebbe avere la precedenza sugli altri.

Ecco i nomi più seguiti

Si parla di Massara del Milan, di Berta dell’Atletico Madrid e di Tare della Lazio ma a quanto pare il nome più caldo e che si sta facendo sempre più spazio sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli capolista. Un primo contatto sembrerebbe già esserci stato proprio in virtù del fatto che la Juventus vorrebbe concludere la questione a fine stagione stessa. Il problema però è rappresentato oltre che dal contratto di Giuntoli, che scadrà a giugno 2024, anche dall’attuale situazione di precarietà che ha investito l’intero club con il caso delle plusvalenze. Bisognerà attendere il 19 aprile, data del ricorso al processo che porterà ad una conclusione più certa. Al momento dunque niente spese extra ma ci si limita solo ed esclusivamente a sondare più strategie nell’attesa di tempi migliori.