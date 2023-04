Calciomercato Lazio, Lotito blinda Sarri | Le dichiarazioni

Feeling completo quello tra Sarri e Lotito per la continua del cammino insieme

La situazione della Lazio in campionato va oltre le più rosee aspettative: seconda dietro un Napoli strabiliante, battuto al Maradona, miglior difesa della Serie A e in Europa è dietro solo al Barcellona. Certo c’è la macchia delle competizioni europee ma bisogna guarda questo lato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Lazio, parole d’amore tra Lotito e Sarri

Dopo la vittoria convincente di Monza, Sarri ha dichiarato amore incontrastato alla Lazio e la risposta del presidente Lotito non si è certo fatta attendere: “Non c’è bisogno ancora del rinnovo. L’ho già fatto blindandolo a giugno scorso con altri due anni e mezzo di contratto. Dobbiamo proseguire su questa strada e con questa unione. Mai avuto dubbi su Maurizio e il suo spessore“.