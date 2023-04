Calciomercato Lazio, Milinkovic non rinnova: a giugno sarà addio

La Lazio ha bisogno di entrare in Champions per regalare rinforzi di livello a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano nei giorni scorsi ha voluto marcare il fatto di voler terminare di allenare alla Lazio.

Milinkovic Savic, è rinnovo?

In questi giorni c’è un’altra questione che sta tenendo banco, quella legata al rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è in scadenza a giugno 2024 e in estate le strade con la società biancoceleste si separeranno. Claudio Lotito ha provato diversi tentativi nelle scorse settimane per farlo rinnovare ma si è dovuto rassegnare. Milinkovic-Savic vorrebbe chiudere la sua esperienza alla Lazio col raggiungimento dell’obiettivo Champions League.