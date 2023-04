Calciomercato Milan, arriva la nuova proposta per Rafael Leao

Indubbiamente il valore aggiunto della vittoria di Napoli, Rafael Leao è sicuramente anche il pezzo pregiato della rosa del Milan che si appresta a disputare i quarti di finale di Champions League ancora contro gli azzurri. In questo senso, Maldini e Massara sono pronti ad un ulteriore sforzo economico per soddisfare le richieste di rinnovo del portoghese.

Calciomercato Milan, ecco la nuova proposta per Leao

Come riporta Tuttosport, la trattativa tra Milan e Leao, si legge, adesso sembra che sia entrata in una fase positiva, con la pista del rinnovo-breve (allungando la scadenza 2024 per due-tre stagioni) che inizia a prendere forma. Le cifre sarebbero quelle che circolano da mesi, con il Milan pronto a riconoscere al portoghese un ingaggio da 7.5 milioni che lo aiuterebbe non poco nel pagare la sua parte di multa del “lodo Sporting”.