Calciomercato Milan, dal conflitto russo-ucraino alla nostra Serie A

In casa Milan sono cominciati già da tempo i lavori per la prossima sessione di mercato estiva. Sia Maldini che Massara stanno puntando a rinforzare il reparto offensivo cercando di regalare a mister Pioli l’innesto giusto per continuare, anche nella porssima stagione , a competere nei vertici di classifica. Con il futuro di Leao ancora incerto, uno Giroud trentaseienne e un Ibrahimovic addirittura quarantunenne, va da sé che la necessità di rinforzare l’attacco, assume una priorità di rilevante importanza su qualsiasi altro discorso legato ai nuovi arrivi. E a tal proposito la dirigenza rossonere sembrerebbe già aver individuato il profilo più adatto a tale esigenza.

La soluzione in terra lusitana

Attualmente si sta sondando il terreno per arrivare a David Neres, ala destra brasiliana militante tra le file del Benfica. Passato dall’Ajax allo Shaktar Doneskt, il ventiseienne sembrava pronto a fare il grande salto di qualità. Possibilità purtroppo infranta con lo scoppio della guerra in Ucraina che di fatto ha bloccato interi campionati sportivi in tutto il paese, compreso quello calcistico. Da qui, il suo passaggio per 15 milioni in portogallo nella squadra allenata da Roger Schmidt. In 38 partite giocate in stagione tra campionato e coppe, il giocatore ha messo a segno 12 gol e 12 assist. Numeri di tutto rispetto che oltre ad attirare l’attenzione del rossoneri, hanno catalizzato anche quella della Roma di mister Mourinho. Si prospetta dunque una sfida tutta italiana per potersi aggiudicare le prestazioni della freccia brasiliana.