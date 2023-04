Calciomercato Roma, due gli obiettivi a centrocampo per Tiago Pinto | I nomi

La Roma si sta giocando attualmente sia un posto per la prossima Champions League, visto che è quinta in classifica ma a pari punti con l’Inter, 50, quarta in classifica, e avrà da giocare anche in questo mese di aprile i quarti di finale di Europa League, contro il Feyenoord. Nonostante ciò la società capitolina inizia già a pensare al futuro, più precisamente all’inizio del calciomercato estivo. Tiago Pinto sta già iniziando ad annotarsi i nomi preferiti dalla società e dall’allenatore, José Mourinho, su cui si tenterà poi l’affondo in estate. I nomi caldi sarebbero quelli di Dani Ceballos e di Daichi Kamada, entrambi in scadenza di contratto, e che quindi potrebbero rivelarsi un affare, non solo sportivo, per la Roma.

Calciomercato Roma, il punto su Ceballos

Il primo nome su cui la Roma proverà a puntare sarà quello di Dani Ceballos, sia perché il giocatore gradisce la meta giallorossa, ma soprattutto perché la concorrenza sul giocatore è meno forte. Dani Ceballos, classe 1996, attualmente in carica al Real Madrid, cresce nelle giovanili del Real Betis, fino ad arrivare in prima squadra, per poi sbocciare ed essere acquistato dai Blancos. Dopo due sole stagioni il Real Madrid lo manda in prestito all’Arsenal, dove resta due anni, per poi riaggregarsi con le Merengues nel 2021. A Madrid, il centrocampista non ha mai trovato il giusto spazio per mettersi in mostra, complice la qualità dei centrocampisti madrileni, sebbene quest’anno si stia ritagliando un discreto minutaggio con Ancelotti (32 presenze e 1174′ minuti giocati). Il suo contratto scadrà il 30 giugno, e la Roma, in caso di un suo acquisto, aggiungerebbe alla rosa un giocatore importantissimo che potrebbe rinascere e tornare protagonista in Italia. L’unica contendente al giocatore è il Real Betis, suo club d’origine, che però, come la Roma, dovrà qualificarsi per la prossima Champions League se vuole sperare che il giocatore scelga loro a discapito dei giallorossi.

La situazione Kamada

Daichi Kamada è l’altro grande nome che piace a Tiago Pinto e a Mourinho. Come per Ceballos, il suo contratto con l’Eintracht Francoforte scadrà il prossimo 30 giugno, e non rinnoverà con i tedeschi. In realtà il club aveva proposto un’offerta di rinnovo al giocatore, che però ha atteso troppo a rispondere facendo così irritare la società che ha ritirato la proposta. Il trequartista giapponese è stato anche vincitore della scorsa Europa League contro i Rangers. Il suo impiego stagionale, fin qui, è stato comunque altissimo, visto che Oliver Glasner l’ha schierato in campo complessivamente, in tutte le competizione, ben 36 volte, in cui l’ex VV Sint-Truiden ha messo a referto 13 gol e fornito 5 assist. Kamada è un altro svincolato di lusso che farebbe molto comodo alla Roma, solamente che in questo caso la concorrenza è più forte, visto che il Borussia Dortmund è già molto avanti nella trattativa, ma c’è molto interesse su di lui anche dalla Premier League. In Italia il Milan sembrerebbe tenere d’occhio il talento giapponese. Se la Roma vorrà arrivare al giocatore dovrà quindi vedersela con molte big europee.