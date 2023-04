Calciomercato Roma, Dybala resta a queste condizioni

S inizia a parlare di rinnovi di contratto in casa Roma

Ieri l’agente di Paulo Dybala era a Roma per parlare del rinnovo del contratto con la società.

Calciomercato Roma, se resta ,Mourinho resta Dybala

La permanenza di Dybala nella Roma è basata principalmente su tre opzioni. La prima è l’aumento di stipendio, portandolo oltre i 6 milioni; la seconda opzione è legata al futuro di Mourinho nella capitale, futuro ancora tutto in bilico; la terza è la qualificazione all prossima Champions League. Inoltre l’agente insieme alla società stanno lavorando per levare la clausola rescissoria di appena 12 milioni pr l’estero.