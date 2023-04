Calciomercato Roma, maxi intreccio per l’esterno: PSG sul marocchino

La Roma torna a parlare di mercato dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro la Sampdoria, per 3 a 0. La rosa del futuro dovrà essere competitiva su più fronti, almeno è quello che chiede Mourinho, perciò bisognerà agire secondo le richieste del mister o perlomeno provarci. Un ruolo assolutamente che andrà rivisto è quello lasciato da Nicolò Zaniolo e l’indiziato maggiore resta il marocchino.

Roma, di nuovo Ziyech

Nuovo piano per portare Ziyech a Roma. A quanto pare l’esterno marocchino è entrato nel mirino del PSG che si sta muovendo per cercare soluzioni ad un possibile addio di Neymar. Il club parigino sembra intenzionato a fare sul serio con il Chelsea ma nel caso in cui il brasiliano decidesse di rimanere, Tiago Pinto sarebbe pronto ad inserirsi nella trattativa visti anche i buoni rapporti.