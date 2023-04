Calciomercato Roma, sfida alla Juve per il talento francese: il punto

Roma e Juve stanno concorrendo insieme ad altre squadre di Serie A per ottenere un posto nella prossima Champions League. Fondamentale sarà centrare l’accesso alla Coppa dalle grandi orecchie per poter fare un mercato di livello. Le due società però, oltre a darsi battaglia sul campo, si sfideranno anche in ambito calciomercato. I giallorossi vorrebbero aumentare la qualità del proprio centrocampo con Houssem Aouar, talento francese del Lione che da tempo è in orbita Juve.

Le alternative arrivano dalla Serie A

Tiago Pinto sta monitorando altri centrocampisti tra cui Davide Frattesi del Sassuolo e Morten Hjulmand del Lecce. Anche in questo caso la concorrenza dei bianconeri fa da ostacolo e in estate potrebbe esserci un duello tra le due dirigenze a suon di milioni.