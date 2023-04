Chelsea-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Chelsea-Liverpool è il match in programma questa sera alle 21 a Stamford Bridge valido per il recupero dell’8ª giornata di Premier League. I blues arrivano alla partita reduci dalla brutta sconfitta interna contro l’Aston Villa, costata la panchina a Graham Potter. Quella di questa sera, infatti, sarà la prima da allenatore del Chelsea per Bruno Saltor, chiamato a cambiare rotta ad una bruttissima stagione. Infatti, il club londinese è all’11° posto in classifica, ben lontano dalle previsioni di inizio stagione e dalle aspettative della società, soprattutto dopo i copiosi investimenti del mercato di gennaio. Il Liverpool, già eliminato dalla Champions e ottavo in campionato, prova a prendersi i tre punti per riagganciare la zona Europa distante 8 punti (i reds hanno due partite in meno rispetto al Tottenham quarto). Chelsea-Liverpool sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky GO e NOW TV.

Chelsea-Liverpool, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; James, Koulibaly, Cucurella; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Havertz, Pulisic; Joao Felix. All. Saltor.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Firmino. All. Klopp.