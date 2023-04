Juventus, ecco quando rivedremo Pogba

Tutto pronto per l'ennesimo ritorno, almeno in panchina, di Pogba

La stagione di Pogba tarda ad iniziare. Quando sembra pronto ad essere continuo, ecco che arriva il nuovo stop. Adesso si spera di avere la sua presenza nel finale di stagione.

Juventus, Pogba potrebbe esserci con la Lazio

Sabato la Juventus va a Roma contro la Lazio, in una partita molto importante per la corsa alla prossima Champions League. Ecco perché si spera di avere tutti al meglio, e soprattutto di riavere Pogba. Infatti il calciatore francese dovrebbe poter andare almeno in panchina contro la Lazio, anche se è più probabile un suo ritorno a metà mese contro lo Sporting Lisbona in Europa.