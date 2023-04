Juventus-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Inter di questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino è la prima delle due semifinali della Coppa Italia. La Juventus arriva al match forte dei risultati positivi di questo periodo. Dopo la vittoria proprio contro i nerazzurri a San Siro per 0-1, i bianconeri si sono confermati anche nel match casalingo contro il Verona. Tutt’altra situazione per l’Inter. I nerazzurri hanno ottenuto la terza sconfitta consecutiva contro la Fiorentina nell’incontro di sabato pomeriggio. La Coppa Italia offre all’Inter l’occasione di uscire dal tunnel proprio nella casa dell’eterna rivale. I bianconeri, invece, vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva contro i nerazzurri dopo il 2-0 dello Stadium e lo 0-1 di San Siro. Il match sarà disponibile in tv su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.