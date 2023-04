Juventus-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Allegri cambia rispetto alla partita di sabato contro il Verona. In porta va Perin, la difesa a tre con Bremer, Danilo e Gatti; Cuadrado e Kostic sulle fasce e Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo; attacco affidato al duo Di Maria-Vlahovic. In casa Inter torna Handanovic tra i pali; difesa tutta italiana per Inzaghi con Acerbi, D’Ambrosio e Bastoni; fasce affidate a Darmian e Di Marco; a centrocampo partirà dal primo minuto Asllani, che non giocava titolare dal Inter-Parma proprio di Coppa Italia, con Barella e Mkhitaryan; Lukaku va in panchina e Dzeko titolare accanto a Lautaro in attacco.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi