L’ex rossonero svela: “Milan, se vuoi vincere devi tenere Leao” | La rivelazione

Intervenuto a MilanNews.it, Stefano Eranio, ex calciatore del Milan ha parlato del periodo di forma dei rossoneri e del futuro di Leao. Questo uno stralcio delle sue parole:

Leao dopo due mesi complicati è tornato al proprio livello…

“Parliamo di un giocatore che per la fisicità e la forza che ha potrebbe rendersi molto più utile in fase di non possesso. Non ha fatto benissimo all’inizio della partita di ieri ma è normale che dopo il gol si sia sbloccato. Non è il Leao che abbiamo apprezzato l’anno scorso. Ha realizzato due grandi reti però può dare realmente di più. In certe partite il suo atteggiamento non è stato dei più positivi però metterei la firma se ogni partita dovesse giocare così”.

Pensa che rinnoverà il proprio contratto con il Milan?

“Il rinnovo adesso spetta a lui e alla società. Il Milan deve fare due conti e capire se il giocatore potrà avere ancora dei margini di miglioramento. Sarà la società a decidere. Se in futuro si vorrà ancora vincere qualcosa, certi giocatori è chiaro che li devi tenere”.

Brahim Diaz resterà al Milan o tornerà a Madrid?

“Diaz mi è sempre piaciuto per la forza e la qualità tecnica. Se il Real Madrid ha visto la prestazione di ieri penso che se lo riprenderà. Mi auguro chiaramente che non sia così perché parliamo di un giocatore in grado di spaccarti la partita in qualsiasi momento, a prescindere se giochi dal primo minuto o subentri dalla panchina”.