Pedro torna sulla Roma: “Tutti sanno cosa è successo con Mourinho, ma non porto rancore”

L'ex barca non ha preso benissimo la decisione di Mourinho

Intervistato da Marca, Pedro, ex attaccante della Roma e ora alla Lazio, è tornato a parlare dell’esperienza in giallorosso e del suo approdo in biancoceleste.

Pedro: “Decisione difficile l’addio alla Roma”

Queste le sue parole: “La decisione di Mourinho? È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato, non sapevo nulla di questa faccenda. Tutti sanno cosa è successo. Non c’è rancore. La Roma ha preso la sua decisione e sono felice di essere approdato alla Lazio”.