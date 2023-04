PSG, Messi sempre più vicino all’addio: il sogno resta il ritorno al Barcellona

Dopo l’ennesima caduta stagionale del PSG, inaspettata sulla carta come quasi tutte le sconfitte dei parigini, se non quelle con il Bayern Monaco in Champions League, in casa contro il Lione, Leo Messi è stato fischiato un’altra volta dal pubblico del Parco dei Principi. In questa situazione di distanza tra il fuoriclasse argentino e l’ambiente del PSG, visto anche che la squadra stellare di Al-Khelaïfi compete attualmente solo in Ligue 1, siccome è uscita agli ottavi di Champions League e contro il Marsiglia dalla Coppa di Francia, sempre agli ottavi, un possibile addio a fine stagione di Messi sembrerebbe sempre più auspicabile.

La storia Messi-PSG

L’avventura di Lionel Andrés Messi Cuccittini, uno dei giocatori più forti e straordinari che il calcio ci abbia fatto ammirare, in Francia inizia quando la stella argentina lascia nel 2021 il Barcellona dopo 17 anni (2005-2021) in prima squadra, senza considerare gli anni nella Cantera blaugrana, per passare al Paris Saint-Germain. Il primo anno a Parigi per Messi è sotto le aspettative e Les Parisiens escono ancora una volta precocemente dalla Champions League, contro il Real Madrid, che poi vincerà la competizione, nonostante la squadra stellare e l’attacco formato dal tridente Neymar-Mbappé-Messi. Dopo tante critiche il campione di Rosario dimostra di essere anche un giocatore di caratura indiscussa tra lo scorso novembre e dicembre, durante i mondiali in Qatar, riuscendo a vincerli con la sua Argentina, trascinata da lui stesso all’età di 35 anni. A Parigi non gli viene fatta una passerella d’onore nel Parco dei Principi e appena il PSG perde qualche partita in Francia non si fa altro che fischiare e scagliarsi ancora contro Messi. Un rapporto così mai nato e fiorito tra le due compagini, con dei tifosi che non si meriterebbero il campione del mondo argentino probabilmente, e che finirà quasi certamente tra pochi mesi.

Il futuro di Messi

Con ormai la sola Ligue 1 da disputare e i rapporti tesi tra Messi e i propri tifosi, il 7 volte premiato Pallone d’Oro saluterà quasi sicuramente il Paris Saint-Germain al termine della stagione, il 30 giugno, quando il suo contratto scadrà. Tutti i maggiori giornali sportivi francesi, tra cui l’Equipe, sono certi che il matrimonio tra le due parti finirà a breve. Il sogno della Pulce sarebbe quello di ritornare nella sua casa, il Barcellona, la squadra e i tifosi che l’hanno cresciuto, aiutato, supportato e aiutato a far diventare quello che è stato ed è: il giocatore più forte del mondo. Il club blaugrana ha molti problemi economici e finanziari da risolvere, come la questione Gavi, ma, come ha da poco riferito anche Xavi, per il dieci argentino c’è sempre posto. Il ritorno di Leo Messi al Barcellona sta per diventare realtà.