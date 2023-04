Barcellona-Real Madrid, le ultime sulle formazioni

In palio la finale di Coppa del Rey

Barcellona-Real Madrid, è la seconda semifinale di Coppa del Rey (dopo la qualificazioni dell’Osasuna nella serata di ieri), in programma questa sera al Camp Nou di Barcellona alle 22. Il Barcellona, forte dello 0-1 del Bernabeu dello scorso 2 marzo, prova ad agguantare la finale nel proprio stadio, davanti ai propri tifosi. Il Real, invece, cerca una vittoria, unico risultato a disposizione dei blancos, non solo per la qualificazione al prossimo turno, ma anche per riscattare sconfitta in Liga dello scorso 19 marzo.

Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araújo, Koundé, Alonso, Alba; Kessié, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.