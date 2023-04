Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv

Barcellona e Real Madrid si sfideranno nella semifinale di ritorno di Copa del Rey. Il match d’andata, giocatosi al Santiago Bernabéu, è finito 0-1 in favore dei blaugrana, che sono riusciti a vincere grazie all’autogol di Éder Militão. I catalani sono riusciti a superare di una lunghezza i Blancos, giocando però una partita totalmente difensiva. La squadra di Ancelotti dovrà questa volta sbilanciarsi ancora ulteriormente per cercare di sfondare la difesa eretta da Xavi, nonché la migliore del campionato, con soli 9 gol subiti. Con la sfida odierna, gli scontri stagionali complessivi tra le due squadre ammontano così a 5, due in Liga (1 vittoria per il Madrid e 1 per il Barcellona), una in Supercoppa Spagnola (vinta dal Barcellona), ed infine la sfida d’andata di Copa del Rey.

Statistiche e precedenti di Barcellona-Real Madrid

Nelle precedenti 37 sfide tra le squadre che compongono la sfida più storica e sentita della prima divisione spagnola, “El Clásico”, giocate al Camp Nou, 17 sono state le vittorie le vittorie blaugrana, 12 i pareggi e solamente 8 i trionfi delle Merengues; per un totale di 69 reti a 42 per i padroni di casa. Il Barcellona cercherà di raggiungere, vincendo o pareggiando, la finale per l’ottava volta in 10 stagioni; inoltre è dall’annata 2006/07 che i catalani non vengono eliminati dalle semifinali dopo aver vinto il match d’andata. Così, con un campionato ormai già vinto dal Barça, che è a +12 punti dagli avversari storici, secondi in classifica, quest’oggi la semifinale vedrà affrontarsi un Barcellona, voglioso di imporsi per la quarta volta in stagione sul Real Madrid, e le Merengues che, invece, vorranno tingere di bianco il verdetto finale (con almeno due reti di scarto), per riuscire a passare il turno e approdare in finale. Questa sarà Barcellona-Real Madrid, uno da spettacolo da godersi.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araújo, Koundé, Alonso, Alba; Kessié, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati. All: Xavi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All: Ancelotti

Dove vederla in tv

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube di Top Calcio 24.